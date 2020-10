Strych:9 andis välja uue videosingli

«Meie käest on viimase kuu jooksul pea igapäevaselt küsitud, et millal uut muusikat või plaati oodata võib. Pean nentima, et täispika albumi saabumiseni tuleb veel natukene kannatust varuda, kuid otsustasime juba nüüd uue singli, mida ka meie debüütkontserdil kuulda saab, välja anda. Kahtlemata on meie heliloomingu ampluaa raskemuusika kontekstis väga lai: kui eelmine singel «Sacrifice» tõi esile selle külje, mis väljendas enim bändi kiindumust industriaalmuusika vastu, siis järgmine lugu «Everyone, Everything» võtab hästi kokku death metal'i mõju meie helipildile,« sõnas bändi kitarrist Ants Reiu.