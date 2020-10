Ülitundlik ja sügavaid hingekeeli puudutav muusika

Pärast sundpausi möödunud kevadel on muusikamaailmas kõige haavatavamas olukorras just suured kollektiivid, kel puudus mitu kuud võimalus koos musitseerimist harjutada. Esimesed võimalused end pärast karantiiniaega näidata on saanud juba ERSO, TKO jt, eelmisel nädalal esines Eesti suuremates kontserdisaalides publiku ees RAM.

RAMi peadirigent Mikk Üleoja on väga hea muusik, nõudlik nii enda kui kaasmuusikute suhtes. Ja tuleb välja, et ka väga julge, et mitte öelda hulljulge. Kontserdi teist poolt täitnud Veljo Tormise ««Kalevala» seitsmeteistkümnes runo» on kolmveerand tundi kestev väga raske teos. «Kooriga mõtlesime, mis me nüüd sellega teeme. Kuidas me laulame, kaua meie vokaal vastu peab? Ka nüüdse aja sümfooniad kestavad vaid 15 minutit. Aga täita vokaaliga 42 minutit, see on üüratu.