«Tärkav.VaskID» esitles verivärsket puhkpillimuusikat

Eestis on ligi sadakond puhkpilliorkestrit, neist minu teada kaks professionaalset: kaitseväe orkester ning Politsei- ja Piirivalveorkester. Suur kiitus kaitseväele ja politsei- ja piirivalveametile, et seda traditsiooni hoitakse. Sealjuures läheb meie pasunakooride traditsioon tagasi ligi kahesaja aasta taha ja mina ei julge täpselt öelda, kas enne oli Väägvere või Torma pasunakoor, aga ilma kahtluseta on pasunakooride ja hiljem puhkpilliorkestrite ajalugu ka Eesti ajalugu ning rahvusliku ärkamise müüris üks tugevamaid vundamendikivisid.