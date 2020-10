Lahkunud on Viljo Saldre

1980. aastal debüteeris Viljo Saldre lavastajana, tuues Vanemuises lavale Mihkel Tiksi esiknäidendi «Lahtihüpe», mida mängiti edukalt mitu hooaega. Samal aastal siirdus ta administratiivtööle Vanemuise korraldajadirektori ametis. Aastatel 1982–1983 töötas ta Kultuuriministeeriumi repertuaarikolleegiumi peatoimetajana. 1983. aastal jätkus tema loominguline tegevus nii lavastaja kui näitlejana Viljandi Ugalas. Tema lavastuste hulgas on nii maailmklassikat (Čapeki «Valge katk», 1984; Ibseni «Nora», 1985; Rolland´i «Giljotiin Dantonile», 1987) kui ka lastelavastusi (Kiplingi ja Süvalepa «Kass, kes kõndis omapead», 1981 Vanemuises ja 1983 Ugalas; Undi, Viidingu ja Rannapi «Kolm põrsakest ja hea hunt», 1985; Kirkegaardi ja Saldre «Meil on ninasarvik Otto», 1987), mitmetele lavastustele kirjutas ta ise ka dramatiseeringud. Saldre Ugalas tehtud rollidest väärivad nimetamist eelkõige kaks suurt peaosa Shakespeare´i draamades (Claudius «Hamlet», 1984; Jago «Othello», 1986), aga ka Paul Cramer (Feuchtwangeri ja Undi «Vennad Lautensackid», 1985) ning Johan Ludvig Heiberg (Enquisti «Vihmausside elust», 1986). Aastatel 1989–91 töötas Viljo Saldre Ugala teatri asedirektorina. Pärast teatrist lahkumist tegutses ta tõlkija ja kirjastajana.

Sel pühapäeval, mil jätame Viljo Saldrega hüvasti, toimub tema viimases koduteatris Ugalas lastelauliku esitluskontsert, mille avab Üllo Kauri viisistatud laul Viljo Saldre sõnadele Ugala lastelavastusest «Meil on ninasarvik Otto».

Ja mõnikord sa mõtled, et kõik on ainult mängult,

see maailm ja see elu ja see kõik, mida sa näed.