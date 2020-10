Tartu Folgiklubi järgmine külaline on Andreas Kalkun

Andreas Kalkun (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv) on folklorist, kes on uurinud peamiselt seto laulupärimust ja usundit, aga tegelenud ka folkloristika ajaloo, varase kirjakultuuri ning soo ja seksuaalsuse teemadega. Ta kaitses 2011. aastal Tartu Ülikoolis doktoritöö «Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole». Ta on laulnud nii seto leelot kui barokkmuusikat. Andreas on ka seto meeskoori Liinatśuraq asutajaliige, üks hääl Ütsiotsõ kvartetist.