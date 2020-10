Keskuse programmijuht ­Leana Vapper-Dhoore ütles, et ait on tänavu suurt puudust tundnud autentsetest välis­esinejatest ja teiste kultuuride pärimusmuusikute kontsertidest.

«See, et meil õnnestus keset sügist ja hooaega hetketingimustes kohale tuua särav nimi maailmamuusika ringkonnast, on väga suur asi,» toonitas ta. Maailmamuusika tähe Viljandisse jõudmine toob endaga kaasa omajagu sekeldusi. «See eeldas kõigepealt kõnesid kultuuriministeeriumisse ja terviseametisse, et saada täpselt teada, kuidas kõike turvaliselt ja korrektselt teha,» kirjeldas Vapper-Dhoore sündmuste käigu algust.