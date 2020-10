Suurgildi hoones avatakse näitus vabamüürlusest Eestis

Peagi algav 2021. aasta on Eesti vabamüürlasliikumise 250 juubeliaasta. Vanima ja suurima siinse looži Isis protokolliraamatu esimeselt lehelt võib lugeda, et 1771. aasta sügisel otsustasid viis Tallinna kodanikku, kes varem Saksamaal vennaskonda vastu olid võetud, et asutavad uue looži ning esitasid selleks palvekirja juba tegutsevale loožile Peterburis.

See ümmargune number annab Eesti Ajaloomuuseumile võimaluse eksponeerida üht oma kummalist ja teistmoodi kollektsiooni, mis seni vaatajate eest varjule on jäänud. Tänu karmile keelamisele ja hirmule (vabamüürluse keelamine erinevatel perioodidel) kuulub täna Eesti Ajaloomuuseumi kogudesse aga unikaalne kogu esemeid. Sellised esmed on riikides, kus liikumine on kogu aeg vabalt tegutseda saanud, organisatsioonide oma arhiivides, on ajaga lihtsalt „ära kantud“, vahel koguni kaduma läinud. Muuseumi kollektsiooni kuuluvad haruldased, paarisaja aasta vanused õppevahendid, põlled ja loožijuveelid, protokolliraamatud ja liikmetõendid, pitsatid, pitserid ja trükised. Suurt osa vabamüürlaste materjalidest ei ole siiani avalikult näidatud, sest temaatiliselt on neid olnud keerukas siduda muuseumi teiste kogudega.