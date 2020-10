Tartus saadab täna Kaarsilla ületajaid luule

Nii ühineb UNESCO kirjanduslinn Tartu rahvusvahelise ettelugemise päeva tähistajatega, pöörates tähelepanu ettelugemise rollile eriti laste, aga ka täiskasvanute seas. «Lugemine on puhas rõõm – raamatud on kingitused, mis toovad ellu sära ja särtsu, teadmisi ja uusi maailmu. Aga eriti nauditav on see, kui keegi loeb ette – hääl lisab kirjutatud sõnale sügavust ja meeldejäävust, fantaasia hakkab lendama ja haarab kaasa,» ütles linnakirjanik Carolina Pihelgas. Ettelugemise seost mõtlemis- ja kujutlusvõime ning kuulamisoskuse arenemisega näitavad ka teadusuuringud.