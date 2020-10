Selgus Tartu Kunstimuuseumi uus direktor

Konkursikomisjon leidis konsensuslikult, et muuseumi näituste osakonna juhataja ja alates eelmise aasta aprillist asendajana muuseumi direktori tööülesandeid täitnud Joanna Hoffmann on parim kandidaat Tartu Kunstimuuseumi direktori ametikohale.

„Tartu Kunstimuuseumi potentsiaal ning võlu peituvad just selles, et see on väiksem ja alternatiivsem kui Eesti Kunstimuuseum. Olles meelega ja teadlikult nii-öelda igavene number kaks, on palju rohkem võimalusi eksperimenteerimiseks, katsetamiseks ja kiireks reaktsiooniks ühiskonnas toimuvale. Tartu Kunstimuuseum on täna ja tulevikus Lõuna-Eesti kunstivälja keskpunkt ning avatud koostööpartner kogukonnale, erinevatele ühiskonnagruppidele ja tervele Eesti kultuuripublikule,“ ütles Joanna Hoffmann.