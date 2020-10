Teater bussis ja korteris

Numbrite maailm on anonüümne ja külm – kaovad kõik hallid varjundid ning alles jääb ainult must ja valge; on ei ole; rikas või vaene; edukas või edutu. Lavastus aga viib vaatajad inimestele lähemale, nende koju, et vaadata jäigast statistikast kaugemale.

Kas erinevate elatustasemete esindajate kodud on tõesti nii selgelt eristatavad? Mille põhjal me hindame, kas keegi on jõukas või vaene? Mida ütleb kodu inimese sissetuleku, enesekuvandi ja unistuste kohta? Kas vaesuse tunne on midagi muud kui vaesus ise? Mis tunne meil võõra inimese kodu esmakordselt väisates tekib? Kas see tunne võib petta?