Tallinna Linnateatril on nüüd uus kodu

Kuigi Littenile, keda on kutsutud ka „Hitleri isiklikuks vangiks“, langes osaks palju kannatusi, pääsesid isegi laagritingimustes mõjule tema erakordne isiksus ja särav intelligents. Hayhursti näidend on austusavaldus inimväärikusele ja sisemisele vabadusele, mida Hans Litten suutis endas alal hoida kõige rängemateski oludes. Sündmused 1930. aastate Saksamaal annavad palju mõtteainet ka tänases päevas.

Lavastaja Diana Leesalu on öelnud, et teda köitis Mark Hayhursti näidendi juures nii liigutav lugu Littenite elusaatusest kui ka viis, kuidas autor seda edasi annab. Salme Kultuurikeskuse itaalia tüüpi lava pakub Leesalu sõnul avaramaid võimalusi vaatemänguks kui Laia tänava teatrikompleksi tunduvalt väiksemad saalid.

Samas on suure saali eeslava Linnateatri lavastuste jaoks pikemaks ehitatud, mis tähendab, et näitlejad on toodud publikule tavalisest lähemale. Kunstnik Jaagup Roomet, kes on Linnateatri jaoks varemgi mastaapseid lavakujundusi loonud, kinnitas, et lähtus kunstnikutöös 1930. aastate brutalistlikust arhitektuurist ja paljude erinevate tegevuspaikade paikapanek oli kui malemäng, mis nõudis kõvasti nuputamist. Omaette väljakutseks oli ka ajalooliselt täpsete kostüümide hankimine.