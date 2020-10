Laupäeval esietendub Vanemuises ballett «Tilda ja tolmuingel»

Tilda isa on surnud ja emal pole aega ega tahtmistki lustakaid ja rõõmsaid asju teha. Nii sünnibki pööningutolmust maagiline olend, kes lendab sisse Tilda aknast. Vahel lihtsalt juhtub, et me unustame muretsedes tähtsaid asju, selliseid, mida igal juhul mäletama peaks. Tolm ja väikesed tolmuinglid on aga alati olemas olnud ja mäletavad kõike!