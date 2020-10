Marshall McLuhani teos viimaks eesti keeles

Digikultuuri prohveti Marshall McLuhani (1911–1980) üks peateoseid «Gutenbergi galaktika» (1962) pakub episoodilise ülevaate inimkommunikatsiooni arengust: hõimuinimeste tähestikueelne maailm, käsikirja aeg, trükipressi leiutamise järgne aeg ning lõpuks elektriajastu, kus domineerib massimeedia. McLuhan vaatleb tehnoloogiate vormivat toimet mitte üksnes sõnumi sisule, vaid ka inimese tajudele ja teadmisele ning seega kogu tema sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale. Raamat on üles ehitatud nii, et see muutub infokandjast elamuse, avastusretke või sündmuse vahendajaks, autor ennetab siin digitaalse keskkonnaga kaasnevat mõju. McLuhanile kuuluvad väljendid «meedium on sõnum» ja «globaalne küla», tema visioonides oli juba olemas kujutlus meie kaasaegsest internetist ning selle toimest.

Saatesõnas kirjeldab Maarja Ojamaa autori teadusteed ja tema jälge kaasaegses kultuuris.