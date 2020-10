Üheksa Eesti tearit kutsuvad publikut üles kandma etendusel näomaski

Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimees Margus Allikmaa: «Koroonaviiruse leviku aeglustamiseks ning kõigi teatrivaatajate tervise kaitsmiseks on teatrid kasutusele võtnud mitmesuguseid ohutusmeetmeid. Siiani ei ole ükski viirusekolle teatrist alanud. Loodame, et see nii jääbki, aga iga täiendav abinõu aitab seda lootust tugevdada. Teatrid on ühiselt arvamusel, et mask on just see abinõu, mis kaitseb inimesi saali sisenemisel ja väljumisel, vaheajal puhvetijärjekorras ning pärast etendust garderoobis üleriideid oodates. Sestap pöördumegi teatrivaatajate poole palvega tulla teatrisse maskiga.»