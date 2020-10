Juur esitleb uut albumit kontserdiga Sveta Baaris

Neli aastat peale debüütalbumi «Exile» ilmumist on Juur valmis saanud oma teise kauamängivaga «Flux». Tallinna nelik on vahepeal kasvanud viisikuks, kui bändiga liitus 2016. aastal Temo Saarna (ex-Liblikas, Dreamkrusher!). Koosseisumuutus on bändi helipildile liitnud uusi dimensioone – stoner’iga flirtiv sound on andnud teed õhulisemale ja progressiivsemale.