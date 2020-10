Endlas esietendub Richard Brautigani lugu raamatutest ja armastusest

Richard Brautigani «Abort» on kummaline, võiks koguni öelda, nõiduslik lugu: mida rohkem me sellest räägime, seda kaugemale nihkume mõttest, mida tegelikult öelda tahame. Me ihkame olla vabad, kuid takerdume kaitsvatesse ruumidesse ja kohmakatesse kehadesse. Maailm meie ümber on suur ja valmis ning kipub meid kodustama, lahterdama. Kuidas leida oma väike õnn ja kui suur on loobumise hind, kui soovime, et asjad jääksid igavesti nii, nagu nad just parasjagu on?

«Sõnal «abort» on veidi laiem tähendusväli, kui oleme harjunud: abort kui ükskõik millise tegevuse katkestamine nii, et see enam kunagi ei jätku. Kõik lavastuse tegelased puutuvad kokku kas isikliku, sotsiaalse või kultuurilise abordiga,» selgitab lavastaja Kaili Viidas. «Nad peavad tegema valikuid, mis kisuvad neid välja nende mugavustsoonist ja on sunnitud seni kogetu ümber hindama, puhta lehena alustama. Enamasti arvatakse, et taolised katkestused tulevad väljaspoolt ja on vägivaldsed, kuid vahel on see katkestus ka teadlik – ise esile kutsutud. Kõrvaltvaatajatele põhjendamatu, kuid katkestaja enda jaoks ainus viis jääda iseendaks. Vastutustundetu on mõista hukka sügavalt isiklikke otsuseid, kui isegi väliselt tundub, et seda tõelist põhjust justkui ei ole. Isiklikkus ja isikupuutumatus on need teemad, mis ilmselt mind ka pärast esietendust veel pikalt kummitama jäävad.»