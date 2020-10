Selgunud on Kristjan Raua nimelise preemia tänavused laureaadid

Jaan Toomik – aktiivse rahvusvahelise näitusetegevuse eest.

Jaan Toomik on tunnustatud maali-, video-, installatsiooni- ja performance’i–kunstnik, kelle loomingut iseloomustab metafüüsiline, looduslähedane ja šamanistlik vaade maailmale. Tema looduspoeetilised ning enamasti autobiograafilised teosed tegelevad igavikuliste teemadega, nagu elu ja surm, religioon ja vaimsus, sidudes inimese kehalisuse looduse ringkäiguga. Alates 1980. aastate lõpust on Jaan Toomik Eesti kunstimaailmas tähelepanu pälvinud maalijana ja alates 1990. aastate algusest installatsiooni- ja videokunstnikuna. Toomiku linateoseid on näidatud arvukalt erinevatel filmifestivalidel. Ta on osalenud paljudel rahvusvahelistel suurnäitustel ja biennaalidel ning tema teosed kuuluvad mitmete muuseumide kogudesse.

Jaan Toomiku 2019. aasta loominguline tegevus hõlmas isiknäitust «My End is My Beginning, And My Beginning is My End» Moskva Moodsa Kunsti Muuseumis (MMOMA) ja arvukalt grupinäituseid ja esinemisi ‒ Fajr International Film Festival Teheranis, Freinaum festival Berliinis, «Situ-Exhibiton» Oberhessenis, «TRE» Snehta Galeriis Ateenas, «Avant 19» Kristinehamni Kunstimuuseumis Karlstadis, «Estonian Energies» Izevski Rahvusmuuseumis.

Anne Türn ‒ Eesti keraamika valdkonna pikaaegse edendamise ja autoritehnika meisterlikkuse eest.

Anne Türn on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1990. aastal ning täiendanud end Kasseli Ülikoolis ja Höhr-Grenzhauseni Keraamika Instituudis. Türn on vaieldamatult keraamika valdkonna tipptegija. Ta on alates 1993. aastast osalenud arvukatel näitustel. Tema töid võib leida nii Eesti Disaini-ja Tarbekunstimuuseumi kui ka paljude välismaiste muuseumide ja erakollektsionääride kogudest. Anne Türn on siinset keraamikat tutvustanud maailma suurtel biennaalidel, rahvusvahelistel kureeritud ja žüriiga näitustel. 2019. aastal valiti Anne Türn Rahvusvahelise Keraamikaakadeemia (International Academy of Ceramics) liikmeks.

Kristjan Raua looming on üks neist eesti kultuuri algallikatest, mille mõju on jõudnud meieni läbi erinevate põlvkondade ja riigikordade, ületades erinevaid maitse-eelistusi ja mõtteviise. Kristjan Raua arhetüüpne roll rahvusliku kunstikultuuri suurkujuna on aastatega üksnes kasvanud – ja nii on temanimelise preemia iseloom ja tähendus tahes-tahtmata põimitud kunstniku enese eluloo ja loomingulise pärandiga. Ning selles kõnetavad meid töökus, meelekindlus ja heroiline jõulisus – looja enese kordumatus käekirjas ja tema poolt kujutatud Kalevipoja iseloomus avalduvad jooned.