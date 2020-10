Kinno jõuab «paha poisi» François Ozoni uus film

Filmi aluseks on briti kirjaniku Aidan Chambersi 1982. aastal ilmunud raamat «Dance on My Grave», mida François Ozon luges teismelisena. Filmihuviline noormees plaanis juba siis: «Kui minust saab kunagi filmirežissöör, siis ma teen sellest filmi.» Kuigi raamatus leiduvad motiivid on alateadlikult jõudnud korduvalt Ozoni eelmistesse filmidesse, sai «Suvi 85» teoks alles 35 aastat pärast esimesi plaane.

Tulemusega on rahul ka kirjanikuhärra, kes 85-aastasena lõpuks oma loomingut ekraanil nägi. Ozonile oli kõige olulisem tuua välja emotsioonid, mis tal raamatu lugemisest meelde olid jäänud ja vastasid teismelise François tunnetele. Sama tähtis oli autentselt taasluua 1980. aastate õhustik, interjöörid, kostüümid ja muusikaline foon. Film võeti üles Super-16 kaameraga, et ka pildiliselt oleks rohkem sarnasust 1980. aastatel vändatud filmidega.

Omaette huvitav lugu on ka filmi pealkirjaga. Esialgu pidanuks sellest saama «Suvi 84», sest just tol aastal oli François Ozon 16-aastane. Küsides filmi heliriba jaoks The Cure solistilt Robert Smithilt nende laulu «In Between Days», sai Ozon vastuseks: «Kahju küll, aga see lugu tuli välja 1985. aastal.» Kui pealkiri sai muudetud, leidis laul täiusliku koha filmi päikeseliste algustiitrite taustal.