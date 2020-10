Noorte Pärimusbändide konkursil osaleb kaheksa bändi

Kaheksa kooslust, kes võistlustulle astuvad, on Kirekind, Mooste poistebänd ja Viljandi Muusikakooli Kandleansambel nooremas ning Duo Mann ja Juula, Maru, Rutt Klof, Kätlin ja Mirjam ning Leik vanemas vanusegrupis. Sel aastal on lõppvooru pääsenud bändidel esmakordselt võimalus teha koostööd muusikust mentoriga, kes konkursiks valmistumise perioodil bändide tegemistel silma peal hoiab ning praktilisi ja vajalikke nõuandeid jagab. Bändide mentoritena on kaasatud hinnatud pärimusmuusikud Maarja Nuut, Merike Paberits, Jaan-Eerik Aardam ja Arno Tamm.

Parima noore pärimusbändi valib välja žürii koosseisus Sandra Vabarna, Marti Tärn, Cätlin Mägi ja Tarmo Noormaa. Sandra Vabarna sõnul tekitab noortebändide žüriisse kuulumine elevust ja ootusärevust. «Seda sündmust on pärimusmuusika ja üldse meie muusikamaastikul väga vaja, see annab noortele inspiratsiooni ja meile järelkasvu. Olen sotsiaalmeedia vahendusel noorte ettevalmistustel silma peal hoidnud ja minu jaoks on muljetavaldav kuidas on kirjutatud löövaid tekste bändide kirjeldamiseks ning presenteeritud eriilmelisi ja ägedaid fotosid. Ja muidugi bändide nimed! Need on leidlikud ja suurepärased! Ma ei jõua ära oodata, et saaksin kõiki neid noori juba laval esinemas näha,» lisab Vabarna.