Henessi Schmidt ja Reimo Sagor osalevad tulevaste filmitähtede programmis

Black Nights Stars on osa filmiprofessionaalidele suunatud programmist Industry@Tallinn & Baltic Event. Viimase eestvedaja Marge Liiske sõnul on avaneb Black Nights Stars programmi kaudu kõigil Eesti ja lähiriikide näitlejatel võimalus jääda silma rahvusvahelistele talendiotsijatele ja casting directoritele. «Sel aastal keskendub Black Nights Stars just sellele, et kuidas edendada rahvusvahelist näitlejakarjääri online-kanalitesse kolinud maalimas. Sündmuste seas, mis toimuvad sel aastal küll virtuaalselt, üle veebi, on mitmeid loenguid ja töötubasid, kuhu on oodatud kõik näitlejad, kel on huvi rahvusvahelise filmitööstuse vastu,» kommenteeris Liiske.