Eesti vanim alternatiivfilmide festival alustab Tallinna sügishooaega NO-teatriga

«Eks see mõte, et NO-teatri asju näidata, on aastaid olnud,» ütles IFFi juht Harly Kirspuu. «Ma ei tunne kedagi, keda NO-teater poleks puudutanud, ja kui salvestused on alles, oleks igati mõistlik neid ka rahvale näidata.»

IFFi sügishooaja avaköögile traditsiooniliselt toimub ka kohtumine tegijatega – seekord tuleb teosest endast, NO-teatris ja kõigest muust rääkima Tiit Ojasoo. Kirspuu toonitab, et sellist võimalust iga päev ei teki. «Etendustel on meist paljud käinud, aga et saaks küsida, mis ja kuidas, see on teine asi.»