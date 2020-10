Linnateater alustab oma ehitusaegset ajajärku Salme Kultuurikeskuses

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on linnateatri arendustööd lähiaastate üheks suurimaks investeeringuks, millega täitub teatri- ja kultuurirahva kauaoodatud unistus. «Järgmisel kuul avatakse Suur-Sõjamäel teatri uus tootmiskompleks ja tuleva aasta jaanuaris on plaanis alustada teatrimaja ehitustöödega Laial tänaval. Arendusprojekti eesmärgiks on välja ehitada kogu linnateatri kvartal koos Põrgulava laiendusega, mille tulemusena saab lõpuks korda ka üks oluline osa vanalinnast,» rääkis Belobrovtsev.

«Nüüd on käes see ajalooline hetk, mil Põhja-Tallinn on saamas ajutiseks koduks teatrisõprade seas hinnatud teatrile ja see tähendab, et on võimalik mängida suuremale arvule publikule. Oleme andnud endast parima, et Linnateatri pere tunneks ennast oma ajutises mängupaigas koduselt ja publik saaks häid teatrielamusi nautida.»