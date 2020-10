Fine5 Tantsuteater toob välja uuslavastuse «FN»

Tantsukunst ei seisa eemal kui meid ümbritsevas maailmas ja ka meie sees toimuvad just praegu suured muutused. Piirid hägustuvad, väärtushinnangud nihkuvad, arusaamad ja hoiakud teisenevad. Kangutatakse riigipiire ja testitakse sisemisi taluvuspiire. Kõik võistlevad üksteisega. Maailm, kus me täna elame, on täis ebakindlust ja erinevat informatsiooni, mis tahab olla tõde.…. Uues lavastuses uuritakse, mida tunneb selles infoväljas meie vaim ja kuidas reageerib toimuvale keha? Kuidas täna iseennast kuulata ja kuulda ning kohanduda pidevalt muutuvas uues normaalsuses? Millal muutub meie keha sotsiaalse sõnumi peegeldajaks, infotöötlejaks ja lahinguväljaks?