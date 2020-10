«Magus elu» linastub Eestis suurtel ekraanidel

Sel puhul jõuab Elektriteatri, Artise ja Sõpruse ekraanile kolme eriseansiga aegumatu klassika «Magus elu» (La dolce vita) – linalugu, mida võib vaadata eri eluetappidel ja mis on loodud suurele kinoekraanile. Film linastub restaureeritud versioonis.

Marcello Rubini on Rooma seltskonnaajakirjanik. Linateos jälgib tema glamuurset elu seitsme päeva jooksul, mis muudavad nii mõndagi. Marcello on elupõletaja, kelle ainsateks väärtusteks lõbutsemine ja kuulsuste jahtimine. Aga kuidas on armastuse, sõpruse ja kõrgemate ideaalidega? Kas magus elu pakub midagi ka hingele?