Novembris toimub Tallinnas NU Performance festival

Margit Säde on Tallinnas ja Zürichis töötav sõltumatu kuraator ja kunstitöötaja. Kuraatori, haridustöötaja, produtsendi ja kunstniku rollide vaheldudes on tema peamisteks huvipakkuvateks teemadeks subjektiivsus, prekaarsus, kollektiivsus ja ka keel, inimpsüühika ning hääl. Oma ettevõtmistes rõhutab ta isealgatatud, koostööl ja protsessil põhinevat kunstipraktikat. 2017 – 2020 töötas ta Eesti Kunstiakadeemias Kaasaegse Kunsti magistriprogrammi õppekava juhi ja külalisdotsendina.

Egija Inzule on kuraator ja Vilniuse Kunstiakadeemia Nida Art Colony (NAC) praegune juht Nidas, Leedus. Selleks et vastata NACi hübriidsele iseloomule, töötab Inzule protsesside arendamisel ja algatab produktsioone, mis lähtuvad ajaloolisest, geo- ja sotsiopoliitilisest analüüsist ja asukoha mõtestamisest, keskendudes selle koha olulisusele ja rollile. Ta on uurimus- ja residentuuriprogrammi Neringa Forest Architecture (Neringa Metsa Arhitektuur) kaasasutaja. Organistasioon keskendub ruumilistele ja materiaalsetele protsessidele, metsandusele ja politiika kujundamisele, et analüüsida metsa kui infrastuktuuri laiemat ulatust Põhja- ja Baltimaade regioonis.