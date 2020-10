Vabariigi Pillimehe tiitlit asub püüdma kaheksateist muusikut

Vabariigi Pillimehe konkursi idee autor ja ellukutsuja Ando Kivibergi sõnul on antud konkursi näol tegemist pärimusmuusika valdkonnas ühe tähtsündmusega sel aastal. «Peame seda väga oluliseks. Vähemalt sama oluliseks kui suvist pärimusmuusika festivali või etnomuusika aastaauhindade Etnokulpide valimist,» ütleb Kiviberg ja lisab: «Vabariigi Pillimehe valimine on lausa nii oluline, et korraldame seesugust konkurssi ainult üle aasta. Selleks, et valitud pillimehel oleks aega särada, kontserte anda ning oma karisma ja meistrliku pillikäsitlusega üle Eesti südameid võita.»