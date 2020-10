Vabamus toimub neljapäeval «Hukatud luuletajate öö»

Valgevenes Kuropatõ metsas toimub igal aastal kirjanduslugemine «Hukatud luuletajate öö», et mälestada seal 1937. aastal toimunud massimõrva ohvreid. Seoses praegu Valgevenes toimuvate sündmustega otsustasid Eestimaa valgevenelased sel aastal mälestusüritusega sümboolselt liituda. Solidaarsusürituse eesmärgiks on rääkida Valgevene repressionide lugu, mälestada hukkunuid Valgevene kultuuritegelasi ning lugeda Valgevene vabaduse ja rõhumise teemalisi luuletusi. Eesti teatrinäitlejatest esitavad luulet Tiina Tauraite, Külli Palmsaar, Kärt Tomingas ja Lydia Roos.

29.–30. oktoobri õhtul 1937. aastal lasti maha üle saja Valgevene intelligentsi esindaja: vabad luuletajad, proosakirjanikud, kriitikud, ajakirjanikud. Kuropatõ on üks kohutavaim kommunismi kuriteo toimepanemise koht Valgevenes, massimõrva hauakoht, kus lebab sadades massihaudades tuhandeid represeerituid. Valgevene võimud pole siiamaani massimõrvadega seonduvat infot avalikustanud. Seetõttu ei ole kindlalt teada, kui palju massimõrva ohvreid on sinna maetud. Erinevatel hinnangutel lasti Kurapatõs maha 30 000 – 250 000 inimest.

«Tänased sündmused Valgevenes panevad paratamatult mõtlema, et oleme oma ajalugu unustanud ja ühiskond on jõudnud faasi, kus sarnaste kuritegude toimepanek on saanud võimalikuks. Kurapatõ ja Akrestina on ühe ahela lülid, ühe teekonna osad,» – kirjutas oma Postimehes ilmunud arvamusloos «Akrestina-Kuropatõ: Mitte kunagi enam» Eestis elav valgevenelanna Yulia Rebase.