Eesti Filharmoonia Kammerkoor valiti maailma parimate sekka

Classical Music kirjutab oma edetabelis Eesti Filharmoonia Kammerkoori kohta järgmist: «Pole ime, et riik, mis on kuulus just oma laulu poolest – selle vabanemisele nõukogude liidu ikke alt eelnes 1988 aastal sündmus, mida tuntakse Laulva revolutsiooni nime all – omab ka ühte maailma parimatest kooridest. Selle asutas 1981 aastal Tõnu Kaljuste, kes dirigeeris 20 aastat enne andis üle dirigendipulga Paul Hillierile. Eesti Filharmoonia Kammerkoori repertuaar on laia ulatusega, ent eriti tuntud on see selliste heliloojate nagu Arvo Pärt ja Veljo Tormis loomingu esitamise tõttu.»