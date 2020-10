Värskes dokumentaalis meenutavad legendaarset fotograafi tema modellid

Kuulsa fotograafi Helmut Newtoni loomingus domineerisid kaunid naised – Hollywoodi ekraanitähed ja moelavade tipud. Saksa režissööri Gero von Boehmi tänavu valminud dokumentaalfilm «Helmut newton: halvad ja ilusad» («Helmut Newton: The Bad and the Beautiful»), mis linastub Eestis alates 30. oktoobrist, pakub lähemat tutvust selle mitmepalgelise kunstnikuga.