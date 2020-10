Valitsus toetas PÖFFi väliskülaliste liikumispiirangutest vabastamist

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) selgitas, et PÖFF on kujunenud Eesti riigi ja kultuuri rahvusvaheliseks suursündmuseks, A-kategooria filmifestivaliks, milliseid on maailmas ainult 15. «See on üks Eesti kultuuri suurimaid märke,» rõhutas Lukas.