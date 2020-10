Suurepärane uudis! Oscarit püüab neli Eesti filmi

Veiko Õunpuu filmi «Viimased» esilinastus Apollo kino Solarises. Tallinn. 25.09.2020. FOTO: Remo Tõnismäe/

«2020. aastal on Ameerika filmiakadeemia rahvusvahelise filmi Oscari kandidaatide esitamise protseduuri ümber korraldanud – filmid võivad olla linastunud pikema perioodi vältel ja samuti ei ole kinodes esilinastuse kohustust. Sel aastal said kandideerida täispikad Eesti mängufilmid, mis esilinastusid ajavahemikus 1. oktoobrist 2019 kuni 31. detsembrini 2020. Seetõttu olid valikus ka filmid, mis alles ootavad oma esilinastust käesoleva aasta lõpus,» kommenteeris komisjoni töö korraldust Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Õunpuu armastuskiri hääbuvale maailmale

Komisjon koosseisus filmirežissöör Tanel Toom, produtsendid Evelin Penttilä ja Ivo Felt, filmiajakirjanik Tõnu Karjatse, kostüümikunstnik Eugen Tamberg, Kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik ja endine filmilevitaja Siim Rohtla ning EFI juht Edith Sepp saadab Eestit esindama Veiko Õunpuu mängufilmi «Viimased», mis valmis Eesti-Soome-Hollandi koostöös.

Valikukomisjon kiitis «Viimaste» selgepiirilist lugu, viimistletud karaktereid ja nauditavat kunstilist teostust, rõhutades, et Õunpuu on suutnud minimalistlike vahenditega väljendada suuri probleeme – inimese igavene lootus ja püüd parema elu järele; ahnus ja väiklus, mis tapavad inimlikkuse; traditsiooniliste eluviiside väljasuremine kapitalistliku omakasu tõttu; keskkond, mis on samuti kurnatud viimase piirini; meie ajastu murrangulisus ja kindlusetus tuleviku ees.

Produtsent Katrin Kissa sõnul sai «Viimaseid» kunagi kirjeldatud kui armastuskirja hääbuvale maailmale. «Filmi väljatoomine on sattunud kummalisele ajahetkele, kus antud teemad on ehk rohkem aktuaalsed kui kunagi varem ja eepilised Põhjamaised maastikud parim viis ületada oma argine horisont. Olgugi, et aeg seda ei soosi, siis loodan, eriti selle uudise valguses, et film jõuab võimalikult paljude inimeste ette nii siin kui mujal maailmas,» lisas Kissa.

«Viimased» on põhjamaine vestern, mille tegevus toimub metsikus Lapimaa tundras. Filmi peategelane on noor kaevur Rupi, kes loodab tundrat õõnestades piisavalt raha kokku kühveldada, et kaevandusküla hingemattev tolm igaveseks jalgelt raputada. Aga töö kaevanduses on seiskunud, sest Rupi põdrakasvatajast isa keeldub oma maid müümast. Kõigele lisaks on manipulatiivne kaevandusboss, hüüdnimega Kalastaja, hakanud silma viskama Rupi sõbra naisele, kellesse ka Rupi on salaja armunud. Nüüd, kui elu kaevanduskülas muutub iga hetkega üha enam varisemisohtlikuks, peab Rupi otsustama, kuhu ja kellele ta kuulub. Kas isakodu ürgsele tundrale või isiklike huvide külmale maale?

Filmi stsenaristid on Heikki-Huttu Hiltunen, Eero Tammi ja Veiko Õunpuu, operaator: Sten-Johan Lill, helilooja Sven Grünberg, kunstnik Otso Linnalaakso, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra ning monteerijad Wouter van Lujin ja Xander Nijsten. Osades Pääru Oja, Laura Birn, Tommi Korpela, Elmer Bäck, Sulevi Peltola, Samuli Edelmann jpt. Produtsendid on Katrin Kissa Homeless Bob Producionist (Eesti), Mark Lwoff, Misha Jaari Bufost (Soome) ja Ellen Havenith PRPL-st (Holland).

Kolm tähelepanuväärset lühifilmi

Lisaks kandideerib Eestist lühifilmi Oscari nominatsioonile koguni kolm lühifilmi, õiguse selleks annavad võidud rahvusvahelistelt festivalidelt ja tudengi-Oscari võistluselt.

«Süda Sõrve sääres» (2019) on poeetiline dokumentaalfilm meestest, kes elasid Sõrve sääres Põdra külas, kus nende ainus mängukaaslane on viinakurat. Filmi peategelane Villi räägib oma loo, kuidas viin tema sõbrad hauda viis ja kuidas temal õnnestus ellu jääda. FOTO: Erakogu