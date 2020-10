Esitlemisele tuleb Raimond Kaugveri sõja- ja laagrikirjade raamat

Raamatu koostaja kirjandusteadlase Eneken Laanese sõnul on terve rida põhjusi, miks kirjade ilmumine on tähtis. «Eesti laagrikirjanduses pole teist teksti, mis kirjeldaks samaväärse sugestiivsuse ja stilistilise meisterlikkusega laagris ellujäämise vaimset ja hingelist kogemust,» sõnab Laanes raamatu saatesõnas. Kirjadest saab teada, mida üks väga noor inimene pidi hingeliselt läbi tegema, et Nõukogude vangilaagrist eluga välja tulla. Kirjade kirjutamine oli Kaugveri jaoks ellujäämisstrateegia – «Olen siin kirjutanud kõik oma kirjad Sinule, mõtisklenud siin olematuks kõik oma kahtlused ja piinad, mõtelnud end nii-öelda oma ajast läbi, raiunud end lahti temast,» kirjutab Kaugver 1. jaanuaril 1948 Sigridile.

Kuigi kirjad annavad ülevaate ka eluolust laagris, on need ennekõike kirjutatud selleks, et laagrit unustada. Armastuskirjadele kohaselt sisaldavad kirjad meenutusi põgusatest ühistest hetkedest ihaldatud neiuga, armastuse kinnitusi ja õhutusi nendeks kinnitusteks teise poolt, aga ka katkendlikust kirjavahetusest tulenevaid kõhklusi, hirme ja vahel lausa meeleheidet. Ohtralt leidub kirjades arutlusi kirjanduse, kunsti ja filosoofia üle, ka ilukirjanduslikke katsetusi. Kaugveri kirjadekorpus on erakordne tunnistus vabamõtlemise ja retoorilise ambitsioonikuse püsimajäämisest isegi stalinistliku vangilaagri tingimustes.