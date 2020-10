Rahvusooper Estonia poistekoor ja orkester esitavad Fauré’ reekviemi

19. sajandi lõpus kirjutatud teos on Gabriel Fauré loomingu hulgas üks tuntumaid. On arvatud, et ta pühendas selle oma 1880. aastatel igavikku lahkunud vanematele. Tegemist on kõla poolest väga helge teosega ning tänu selles väljenduvale õrnusele on seda nimetatud suisa hällilauluks kaduvusele. Reekviem pälvis varakult ka paljude teiste heliloojate tunnustuse, nt Camille Saint-Saëns nimetab selle helikeelt otsesõnu jumalikuks. Jumalakauge Fauré ise on aga öelnud, et tema reekviem väljendab lihtsalt inimlikku usku igavese rahusadama olemasolusse.