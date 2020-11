Esietendub lauludega kultuurilooline fantaasia Aino Tamme eluloo ainetel

Muusikaline lavastus etendub Andres Särevi kortermuuseumis Tallinnas Tina tn 23 – majas, kus paar korrust kõrgemal oli ka lauljanna viimane elupaik. Aino Tamme kehastab Šveitsis töötav laulja Jane Tiik (kelle õpetaja Mati Palm oli Jenny Siimoni õpilane, kes omakorda õppis Aino Tamme juures). Näitlejana osaleb paljudes rollides (Aino Tamme isa Tõnis Tamm, vend Jaan Tamm, noorusaja austaja Hans jt) kaua Austrias ja Saksamaal tegutsenud, nüüd Eestis elav Toomas Täht. Tamme klaverisaatjaid, kelle hulka kuulusid Konstantin Türnpu ja Rudolf Tobias, kehastab Eesti nõutumaid Lied-pianiste Martti Raide. Lavastusega on pärast Tallinna etendusi plaanis esineda ka teistes Eesti linnades ning välismaal, eriti Aino Tamme radadel Berliinis, Pariisis, Londonis, Peterburis ja Milanos. Lavastuse kunstnikutöö teeb Reili Evart rahvusooperist Estonia.

Meie esimene «kunstlauljanna» Aino Tamm (1864–1945) oli pärit Mulgimaa taluperest. Tema karjapõlve «alletustest» sündis koos Miina Härmaga pala «Lauliku lapsepõli». Aino Tamme esituses sai eesti rahvalaul «salongikõlbulikuks» ja jõudis Lääne-Euroopa pealinnade lavadele, kodumaal õhutas see rahvuslikku eneseteadvust. Vanemas põlves oli ta hinnatud laulupedagoog ning Tallinna Konservatooriumi auprofessor. Aino Tammest on inspireeritud Salme Pedaku tegelaskuju Eduard Vilde näidendis «Tabamata ime».

Tamme saatust võib võrrelda pooliku tuhkatriinulooga, kus on olemas küll tuha sisse puistatud herned, haldjast võõrasema ja ballil tantsimine, kuid puuduvad prints ja õnnelik lõpp. Maksimalism ja enesepiitsutamine ning samal ajal kogu jõuga teistele elamine saatis teda kogu elu. Mis on kunstniku õnn ja kas tal on seda üldse vaja?