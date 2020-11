Selgunud on tänavune Konrad Mäe preemia laureaat

Kunstnike perekonnas üles kasvanud Mall Paris (1954) on sündinud Tallinnas. Mall Paris on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi maalikunsti osakonna 1984. aastal ja esineb näitustel alates 1981. aastast. Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Maalikunstnike Liidu ja Akvarellistide Ühenduse liige. Paris on osalenud arvukatel ühisnäitustel Eestis ja välismaal ning korraldanud mitmeid isiknäitusi.

Mall Paris on üks puhtamaid abstraktse ja minimalistliku maali viljelejaid siinmail. Tema maalitehnikas kujundid lähenevad geomeetrilisele käsitlusele, ent sisaldavad enamasti ka midagi muud, otseselt määratlematut. Tema teostes on jälgi minimalismist ja poeetilisest arte poverast. Omal empaatilisel moel poetiseerib ta elustiili ja kunsti, mis on välja kasvanud kõige kasinamatest vahenditest, ent samas sisaldavad tema maalid parimaid professionaalse maalikunsti tunnuseid.

Hiljutisel Kunstihoone galeriis toimunud ühisnäitusel „Õed“ (20. XII 2019–09. II 2020) koos Edith Karlsoniga eksponeeris Mall Paris uusimat maali- ja akvarelliloomingut. Näituse kuraatori Tamara Luuk´i sõnul on Mall Paris vaikse järjekindla kohaloluga ja talle omase minimalistlike maalide seriaalsusega, ning sunniga teha seda, mida ta teeb, vankumatu ja erakordselt hõrk looja. Kujundi korduvus Mall Parise teostes on esmalt hulluksajav, seejärel oma nüansirikkas pulseerimises silma hellitav. Sest hoolikas, aga jälge jättev käeliigutus reedab mitmekihilisena lõuendile kantud laseerivat maaliviisi, millest kumab läbi erinevaid valgusi ja faktuure. Ühes lakooniliselt geometriseeriva kujundiga on Mall niisuguse maalimisviisi nii iseenda kui vaataja jaoks töökindlaks muutnud 1990. aastate keskpaigast alates.

Preemia kandidaatideks esitati sel aastal Eesti kunstiinstitutsioonide poolt Mauri Gross teose „Ala-teadvus“ eest Eesti maalikunstnike Liidu 2020. aasta aastanäitusel Pärnu Uue Kunsti Muuseumis ja teose „Laagri lilled“ eest Eesti Kunstnike Liidu 20. aastanäitusel Tallinna Kunstihoones, Mirjam Hinn isiknäituse „Kõrgepinge“ eest Tartu Kunstimuuseumi projektiruumis ja ühisnäituse „Kõiksus“ eest Eero Ijavoineni ja Enn Põldroosiga Valga Muuseumis, Mihkel Ilus ühisnäituse „Lõputa lugu“ eest Paul Kuimetiga Tallinna Kunstihoones ja isiknäituse „Läbirääkimised / Fassaaditööd“ eest Tartu Kunstimajas, Ando Keskküla ja Anders Härm retrospektiivnäituse „Tehnodeelia ja tegelikkus“ eest Kumu kunstimuuseumis, Kaarel Kurismaa ja Mari Kurismaa Kaarel Kurismaa grupinäituse „Lase mul ükskord veel unistada“ eest Narva Muuseumi kunstigaleriis ning Mari Kurismaa teose „Geomeetriline maastik“ eest Kumu kunstimuuseumi püsiekspositsioonis „Kehaline ja metafüüsiline“, Mara Ljutjuk isiknäituse „Mälu“ eest Kastellaanimaja galeriis, Juss Piho isiknäituse „Punctum“ eest Draakoni galeriis ja isiknäituse „Uued figuurid“ eest Pärnu Linnagaleriis, Jane Remm isiknäituse „Vaateid maastikule“ eest Tallinna Linnagaleriis, Tiina Tammetalu isiknäituse „Isiklik paradiis. Personal Paradise“ eest Haus galeriis, Helle Vahersalu elutöö eest kunstniku ja õpetajana ning isiknäituse „Lumi, rooste, värv“ eest Tartu Kunstimaja suures saalis.

Konrad Mäe nimelist medalit ja preemiat annavad Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Maalikunstnike Liit alates 1979. aastast, meenutades sellega Konrad Mäe sünnipäeva 1. novembril ja Mäe olulisust siinse maalikunsti arengus. Preemia antakse maalikunsti teose, teoste seeria, näituse või kunstiprojekti eest, mis on oluliselt rikastanud eesti maalikunsti ning olnud avalikult eksponeeritud ajavahemikul väljaandmisele eelneva aasta 1. novembrist kuni väljaandmise aasta 1. novembrini.

Konrad Mäe preemia määramise eeltingimuseks ei saa olla teose või loomingu seostatavus mingi kunstivoolu, stiililise kontseptsiooni või tehnilise menetlusega, samuti traditsionaalsuse või novaatorluse tunnuste olemasoluga. Preemia määramine kunstnikule on ühekordne. Preemiaga kaasneva medali autor on metallikunstnik Enn Johannes.