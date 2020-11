Tallinna Linnateater palub publikul kanda etendustel maski

Tulenevalt COVID-19 levikust on kaitsemaskide kandmine teadaolevalt parim ennetav meede, et tagada teatrietenduste maksimaalne turvalisus ja vähendada riske külastajate tervisele. Teater alustas etendustegevust pärast kevadel kehtestatud piirangute kaotamist 10. augustil ja tänaseks pole teada ühtegi Linnateatrist alguse saanud nakkusjuhtu. Tallinna Linnateater teeb jätkuvalt kõik endast oleneva, et tagada publiku turvalisus ning etendustegevuse jätkumine ka sügis-talvisel hooajal. Loodame südamest, et publik maskikandmise omaks võtab ja suhtub mõistvalt sellega kaasnevatesse ebamugavustesse!

21. oktoobril tegid üheksa Eesti teatrit publikule üleskutse kanda etendustel näomaski. Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimees Margus Allikmaa: «Koroonaviiruse leviku aeglustamiseks ning kõigi teatrivaatajate tervise kaitsmiseks on teatrid kasutusele võtnud mitmesuguseid ohutusmeetmeid. Siiani ei ole ükski viirusekolle teatrist alanud. Loodame, et see nii jääbki, aga iga täiendav abinõu aitab seda lootust tugevdada. Teatrid on ühiselt arvamusel, et mask on just see abinõu, mis kaitseb inimesi saali sisenemisel ja väljumisel, vaheajal puhvetijärjekorras ning pärast etendust garderoobis üleriideid oodates. Sestap pöördumegi teatrivaatajate poole palvega tulla teatrisse maskiga.»