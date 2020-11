Kondase keskuses saab näha köitekunstinäitust

Näituse korraldaja Eesti Köitekunstnike Ühendus on lähtunud tavast, kus kõik kunstnikud köidavad üht tekstikogumikku, milleks on seekord eesti kirjaniku, semiootiku ja eestluse mõtestaja Valdur Mikita kultuurifilosoofiline kolmes keeles trükitud teos «Forestonia / Estwald / Mine metsa!». Kolmekeelne kogumik on välja antud koostöös Eesti Kirjanduse Teabekeskusega.