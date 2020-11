Hooandjas saab toetada Andres Ehini valikkogu väljaandmist

Portaalis hooandja.ee saab toetada Andres Ehini 80. sünniaastapäevale pühendatud raamatu «Kimbuke sinilolli» väljaandmist. Tegu on tema enam kui poole sajandi jooksul (1958–2011) kirjutatud luuletuste esimese täieliku valikkoguga, mis koosneb viiest luuletuste osast, ning on reastatud kronoloogilises järjekorras. Valikkogu on koostanud Kristiina Ehin ja Ly Seppel-Ehin, toimetanud Kristel Ress ning kujundanud Eve Kask ja Anna Kaarma. Raamatus on 216 lehekülge.