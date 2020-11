Eesti uue koorimuusika kontserdil kõlab kümme esiettekannet

«Uue muusika kontsert on kui väike laulupidu, mis tõstab olulisele kohale uue heliloomingu. Seal esinevad erinevad kooriliigid erinevatest vanusegruppidest, kes esitavad just selleks kontserdiks tellitud muusikat noorte eesti heliloojate poolt,» ütles Nele Erastus. «Rõõm on tuua uusi ja värskeid mõtteid meie niigi rikkaliku kooriliteratuuri juurde, mis hoiavad jätkusuutlikuna meie pika laulutraditsiooni.»