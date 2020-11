Menukat Edward von Lõnguse näitust saab külastada sohvalt tõusmata

Näituse kuraatori Andra Orni sõnul otsustati Tallinna Biennaali raames toimunud väljapanekust virtuaaltuur vormida just suure publikuhuvi tõttu. «Otsustasime kaasaegseid tehnilisi lahendusi kasutades näituse salvestada, et Lõnguse loomingust saaks osa veelgi suurem hulk inimesi. Samuti läheb kogu virtuaalreaalsuse ja tekkiva hüperreaalsuse kontseptsioon hästi kokku kunstniku loominguga. Lõnguse tabav loominguline keel, mis on kombineeritud meie kultuurilise taustaga, on ka hea õppevahend õpetajatele, et noori kunstile lähemale tuua,» lisas Orn.