Kellerteatris esietendub detsembris jõulupõnevik «Kelder»

Kelder on üks müstiline paik, kuhu koguneb vanu asju ning mälestusi. Alati on seal midagi põnevat leida, aga vahel on seal natuke hirmus ka. Jõuluaeg on täis salapära ning isegi imesid. Kellerteatri jõulupõnevikus näeb kauneid visuaalseid lahendusi ja illusioone, originaalmuusika loob helilooja Liina Sumera.

«Vahur Keller tuli minu juurde ja ütles, et kas ma ei tahaks kirjutada miskit jõuludeks, mida lavale tuua. Mõtlesin, et miks mitte. Ja nüüd ongi nii, et eks me koos kirjutame seda ja koos ka mõnes mõttes lavastame. Lugu on ühest päkapikust, kel on soov jõuluvanaks saada ning ta asub oma unistust väikeste kavalustega teoks tegema. Lavastuses on oluline osa kunstniku Gerli Mägi loodud maailmal, mis on täis avastamisrõõmu ja üllatusi nii suurtele kui väikestele, maagiat ja väikest mustkunsti elementi on lisanud Meelis Kubo,» räägib näitleja ja autor Riho Rosberg, mida publikul peatselt oodata on.