Draamateatris esietendub Andrus Kivirähki «Keiserlik kokk»

Näidendi tegevus toimub möödunud sajandi viiekümnendatel aastatel stalinistlikus Eestis. Normaalne maailm on muutunud otsekui tsirkuseks ja paljud inimesed käituvad kui klounid. Ning keset seda hullumaja üritavad põlu alla pandud Tuglased jääda iseendaks ning säilitada oma kodus mälestust vanast heast maailmast. Tuglase viimase novelli «Keiserlik kokk» nimetegelane, eakas, kogenud ning lugupeetud, on mingis mõttes ka tema ise.

Andrus Kivirähk kirjeldab lavastuse maailma nii: «See on rohkem selline tsirkuselaadne etendus, kus tegelased on pigem tüübid ja värvikad karakterid – ajaloolisi isikuid ei ole sealt tagant vaja otsida. «Keiserlik kokk» on näide sellest, kuidas halvad ajad muudavad ka inimesed veidrateks ja panevad nad veidraid asju tegema, kuid alati on ka need inimesed, kes suudavad väärikaks jääda.»