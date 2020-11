Lauljatar Tanja esitleb uut raamatut

Tanja Mihhailova-Saar on üks vähestest artistidest, kes vaatamata oma vene taustale ja korralikule aktsendile on saavutanud Eesti meelelahutusmaailmas kindla ja austusväärse koha. Nüüd on tal värskelt ilmunud inspireeriv raamat «Milles on süüdi taburet?», kus ta avameelselt oma pikast teekonnast, väljakutsetest ja seiklustest räägib.

«Mul on selline moto, et kõik, mis juhtub, juhtub põhjusega. Pärast saad aru, et ka esmapilgul negatiivsed asjad juhtusid sellepärast, et su ellu saaks tulla midagi palju paremat!» ütleb Tanja Mihhailova-Saar temale omase optimismi, särtsakuse ja enesekindlusega.

Siiski pole kogu tema teekond olnud täis sära ja enesekindlust, austust ja sooja vastuvõttu. Kohtla-Järve tüdrukuna on ta pidanud end korralikult tõestama, jääma truuks oma unistustele ning sihikindlalt liikuma sinna suunas, kuhu tema süda juba lapsest saati tõmbas – lavale. «Käige oma unistuste järgi, siis on kõik võimalik!» ütleb Tanja innustuseks kõikidele, kes kahtlevad oma unistustes ega julge põikpäiselt nende poole pürgida.