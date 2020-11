Rein Raamat sai PÖFFil kätte tähtsa animatsiooniauhinna

Tegu on ühe kõrgema animatsioonialase tunnustusega maailmas. Auhinnaga kaasneb üllatusena Jüri Arraku koloreeritud litograafia «Kujud». Just Arrak on Raamatu ühe tuntuma joonisfilmi «Suur Tõll» peakunstnik.

Rein Raamat on eesti joonisfilmikoolkonna asutaja. Tema tuntumad filmid on «Lend» (1973), «Värvilind» (1974) , «Kilplased» (1974), «Rüblik» (1976), «Kütt» (1976), «Põld» (1978), «Suur Tõll» (1980), «Põrgu» (1983). Ta on võitnud hulgaliselt auhindu ja tema loomingu retrospektiive on korraldatud paljudel festivalidel. 2011. aastal sai Raamat ka PÖFFi elutööauhinna.