Hortus Musicuse sügistuuril teeb kaasa metsosopran Maya Amiri

Ansambli seekordsel sügistuuril kõlavad barokkmuusika sünnimaa Itaalia heliloojate vokaalteosed 17. ja 18. sajandist. Repertuaar on mitmekesine, Monteverdist Vivaldini. Ooperipioneer Claudio Monteverdi kasutas uut kontserdistiili nii oma ooperites kui ka vaimulikes suurteostes. Antonio Vivaldi ajaks domineeris itaalia ooper tervet Euroopat, Varssavist Londonini ja Lissabonist Peterburini. Vivaldi ooperiaariad on sama temperamentsed ja sensuaalsed nagu ta instrumentaalkontserdidki. Lisaks kõlavad kontserdil Landi, Rossi, Cesti ja Cavalli teosed – kokku saab esinduslik valik jumaldatud lauljate poolt kuulsaks lauldud barokipärleid.

Hortus Musicuse kunstilise juhi Andres Mustoneniga varemgi töötanud Maya Amir on noor metsosopran, kes õppinud Tel Avivi ja Leipzigi ülikoolides ning täiendab end Baseli muusikaakadeemias. Ta on edukalt osalenud mitmel konkursil, sealhulgas võitnud hõbepreemia Manhattani rahvusvahelisel muusikakonkursil New Yorgis (2018).