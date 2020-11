Kanuti Gildi SAAL näitab Poola ja Briti tipptegijate töid internetis.

Warlikowski kui fenomeni tagamaid avab dramaturg Laur Kaunissaare: «Warlikowski juhib Varssavi Uut Teatrit. Ta ise lavastab harva ja on andnud vabad käed pigem noortele, mis on imetlusväärselt suuremeelne. Mõned aastad tagasi, kui ajad olid Poolas juba niisama huvitavad, kui praegugi, vestlesin selle teatri dramaturgi ja direktoriga valitsuse järjekordsest seaduseelnõust. «Neil on neli aastat aega rumalusi teha, majanduse hea seis võimaldab seda,» ütles direktor, kes alustas koostööd Warlikowskiga niisamuti 90ndate algul ja on selles teatris palju rohkemat, kui lihtsalt produtsent.

«Kõige kurvem, kõige ahastamapanevam,» ütles dramaturg. «On näha, kuidas Poolat, mida me oleme ehitanud, millest me oleme unistanud, kivi kivi haaval lammutatakse.» Ükskord, väikeses seltskonnas ühe Varssavi (mis pole just tuntud kui ilus linn) restorani rõdul, tundus mulle, et stoilist ja neurootilist sarmi ühendav Warlikowski on nagu välja astunud Sorrentino «Kohutavast ilust». Iisraeli näitekirjanikku Hanoch Levinit on Warlikowski lavastanud varemgi, aga «Me sõidame ära» on hetkel kahtlemata sümboolne materjalivalik. Eesti Poola kajastusest võib jääda mulje, et seal ainult üks, konservatiivne pool ongi. Miski pole kaugemal tõest. Minna või jääda, küsivad endalt Poolas paljud, aga ilma võitluseta minemine ei sobi kuidagi Poola ajaloo heroilisse mustrisse. Selle näiteks sobib elegantselt ka Warlikowski enda loometee. Ja ei ütleks, et meilgi Eestis oluliselt lihtsamad küsimused silme ees oleks.»

Aga juba homsest jätkub projekt «Kogutud teosed: lauapealne Shakespeare: Kodus». Veel viimane nädal ning viimased neli etendust on jäänud briti tuntuima teatritrupi Forced Entertainment’i suurejoonelise projekti lõpuni. Neljapäeval, 12. novembril jutustab Claire Marshall oma köögis meile ümber tuntud näidendi «Tõrksa taltsutus», 13. novembril on Terry O’Connori ja «Eksituste komöödia» kord, laupäeval esitab Robin Arthur vähem tuntud näidendi «Timon Ateenast» ning kogu üheksanädalase projekti lõpetab Richard Lowdon ja surematu «Torm». Ülekanded algavad kell 22, on inglise keeles ja tasuta.