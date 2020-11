Peipsiveeres tähistatakse Mari Vallisoo 70. sünniaastapäeva

20. sajandi viimase veerandi üks omapärasemaid luuletajaid Mari Vallisoo (1950–2013) sündis 12. novembril Peipsi ääres Sassukvere külas. Vallisoo luulekeel on kordumatu, juba esimestes kogudes on välja kujunenud talle iseloomulik hääl ja teemadering. Tema luuletunnetust on Tiia Toomet iseloomustatud absoluutse luulekuulmisena. Vallisoo on kahel korral pälvinud Liivi luuleauhinna ning erinevaid kultuuripreemiaid, sh aastal 2012 Eesti Vabariigi kultuuripreemia.