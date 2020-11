Lokk: kui tänu maskile jäävad kinod ja teatrid lahti, on see väike hind, mida maksta

Festivali direktori sõnul esitati festivalile sel aastal 1500-2000 filmi olenemata asjaolust, et maailma eri paigus oli eriolukord ja paljude filmide tootmine tuli katkestada ning lisaks muutustele filmitööstustes tuli ümber mõelda ka PÖFFi korraldamine.

«Meil on nii väike meeskond ja ma hakkasin mõtlema, et mis saab siis, kui keegi jääb haigeks, mille peale jooksis mul juhe täiesti kokku," tõdes Lokk ja lisas, et kuigi veel septembris mõeldi, et kevadel tehti kaugtööle minnes vale otsus, siis praegune olukord näitab, et tulevikku prognoositi üsna täpselt.

«Minu meeskonnale õpetas koroonaviirus ka seda, et sa peadki tegema suuri plaane ja valmistama ette mitu stsenaariumit, kuid pead olema ka valmis, et ükski neist stsenaariumitest homme ei kehti,» kinnitas Lokk rõhutades, et uue reaalsusega tuleb leppida, mistõttu sündis nende filmifestivalist ka veebiversioon.

Festivali virtuaalne laiendus muudab PÖFFi direktori sõnul elu efektiivsemaks: «Filmitööstuses lennati liiga palju, väga palju oli väikeseid filmiüritusi, kus näidati või tutvustati mingi riigi tootmises olevaid projekte, aga selle tõttu kaotas mingi seltskond kõigepealt ühe päeva, et kohale minna, teisel päeval vaadati filme ja kolmandal päeval tuldi tagasi,» tõdes ta ja kinnitas, et selles vallas toimub omamoodi sõelumine.