Bruno O’Ya stipendiumi sai Reimo Sagor

Juba varem valiti Sagor nende kaheksa silmapaistva Läänemere maade noore näitleja sekka, kes osalevad tänavu PÖFFi filmitööstusürituse Industry@Tallinn & Baltic Event programmis «Black Nights Stars». Programmi eesmärk on anda noortele näitlejatele vajalikke teadmisi ja kontakte, et nad saaksid alustada rahvusvahelist karjääri.

Stipendiumit välja andva Bruno O’Ya fondi liikme Anu Lambi sõnul on Reimo Sagor silmapaistev näitleja, kes on oma rollidega tõestanud meistriklassi. «Loodan, et see auhind annab Reimole tuule tiibadesse ja motiveerib teda edasi töötama,» ütles ta.