Eesti Laul avalikustas kõik 24 poolfinaalidesse jõudnud lugu

Täna avaldatud 12 poolfinalisti tähestikulises järjekorras:

«6», esitaja Heleza

Loo autorid Karl Killing, Helena Põldmaa

«Alabama Watchdog», esitaja Alabama Watchdog

Loo autor Ken Einberg

«Best Night Ever», esitaja Tanja

Loo autorid Timo Vendt, Tanja Mihhailova-Saar, Mihkel Mattisen

«Energy», esitaja Kadri Voorand

Loo autor Kadri Voorand

«Find A Way», esitaja Kristin Kalnapenk

Loo autorid Kristin Kalnapenk, Hannes Agur Vellend

«Free Again», esitaja Egert Milder

Loo autorid Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli, Egert Milder

«Heaven's Not That Far Tonight», esitaja Suured tüdrukud

Loo autorid Koit Toome, Gevin Niglas, Karl Killing

«Kaos», esitaja Uku Haasma

Loo autorid Uku Haasma, Henri Erik Tammai, Rudolf Toltsberg

«Kiss Me», esitaja Karl Killing

Loo autor Karl Killing

«Ma olen siin», esitaja Ivo Linna, Robert Linna, Supernova

Loo autorid Rainer Michelson, Robert Linna

«Sunday Night», esitaja Rahel

Loo autorid Rahel Ollisaar, Frederik Küüts

«Time», esitaja Sissi

Loo autorid Sissi Nylia Benita, Andrei Zevakin, Kelly Tulvik

###

Kolmapäeval (11.11) avaldatud 12 poolfinalisti tähestikulises järjekorras:

«Calm down», esitaja Nika Marula

Loo autorid Andrei Zevakin, Nika Marula, Daniil Kotilevits

«Hypnotized», esitaja Kéa

Loo autorid Ketter Orav, Sander Sadam, Alvar Antson

«Lost In A Dance», esitaja Gram-Of-Fun

Loo autorid Martin Kuut, Kristel Aaslaid, Raul Ojamaa, Kostja Tsõbulevski, Mikk Simson

«Magus melanhoolia», esitaja Jüri Pootsmann

Loo autorid Jüri Pootsmann, Joonas Mattias Sarapuu, Jana Hallas, Aleksi Liski

«Nii kõrgele», esitaja Helen

Loo autorid Rob Montes, Jason Hunter, Renae Rain, Helen Randmets

«One By One», esitaja Hans Nayna

Loo autorid Vahur Valgmaa, Hans Nayna

«Tartu», esitaja REDEL

Loo autorid Kristjan Oden, Indrek Vaheoja

«The Lucky One», esitaja Uku Suviste

Loo autorid Uku Suviste, Sharon Vaughn

«Tuuled», esitaja WIIRALT

Loo autorid Pat Lyons, Martin Saaremägi

«We Could Have Been Beautiful», esitaja Koit Toome

Loo autorid Joonas Parkkonen, Koit Toome, Peppina Pällijeff

«Wingman», esitaja Andrei Zevakin & Pluuto

Loo autorid Andrei Zevakin, Henry Orlov

«Üks öö», esitaja Tuuli Rand

Loo autorid Gevin Niglas, Kristel Aaslaid, Tuuli Rand

###

Kokku saabus Eesti Laul 2021 võistlusele 156 laulu, mille seast edasipääsejad valis žürii. Eesti Laul 2021 eelžüriisse kuulusid Bert Prikenfeld, Kaupo Karelson, Jüri Pihel, Jaan Pehk, Anu Varusk, Karl-Erik Taukar, Sten Teppan, Mari-Liis Männik, Ahto Kruusmann, Margus Kamlat, Laura Põldvere, Vaido Pannel, Robert Kõrvits, Rauno Märks, Dmitri Mikrjukov, Andres Aljaste ja Liis Lemsalu.

Eesti Laul 2021 võistluslugusid kuuleb esimest korda ETV erisaates detsembri alguses. Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, konkursi võitja selgub finaalis 6. märtsil 2021. aastal.

«Eesti muusika saab jälle vähemalt 24 laulu võrra rikkamaks ning jõukust tuleb just erinevatesse žanritesse, sest Eesti Laulul on seekord esindatud nii pop, rock, folk, jazz ja veel palju erinevaid stiile. Kõikide konkursile esitatud laulude valikus oli tegelikult ainest enamaks kui poolfinaali valitud 24 laulu, mille üle on põhjust ainult heameelt tunda. Ühtlasi annab tänavune hea valik inspiratsiooni mõtelda juba järgmise aasta peale,» märgib Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.